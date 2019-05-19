В Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой
В Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе ПсковГУ, оно пройдет 21 мая в 9:30 в корпусе вуза на улице Некрасова, дом 24
Наталья Вершинина скончалась днём 18 мая на 69-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью. 15 ноября 2018 года преподаватель случайно упала с лестницы и попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы. Долгое время Наталья Вершинина находилась в отделении реанимации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился о выделении средств на лечение Натальи Вершининой из резервного фонда Псковской области. Была оказана помощь по транспортировке профессора в Псков.
На фоне травмы у Натальи Вершининой произошло обострение хронических заболеваний, в ходе лечения которых не выдержало сердце.
ИСТОЧНИК KP.RU