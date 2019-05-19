СЕГОДНЯ 18:43 2019-05-19T18:43:07+03:00

В Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой. Фото из личного архива Натальи Вершининой

Оно пройдет 21 мая в 9:30 в корпусе вуза на улице Некрасова, дом 24

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В Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе ПсковГУ, оно пройдет 21 мая в 9:30 в корпусе вуза на улице Некрасова, дом 24

Наталья Вершинина скончалась днём 18 мая на 69-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью. 15 ноября 2018 года преподаватель случайно упала с лестницы и попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы. Долгое время Наталья Вершинина находилась в отделении реанимации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился о выделении средств на лечение Натальи Вершининой из резервного фонда Псковской области. Была оказана помощь по транспортировке профессора в Псков.

На фоне травмы у Натальи Вершининой произошло обострение хронических заболеваний, в ходе лечения которых не выдержало сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU