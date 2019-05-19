2019-05-19T18:43:07+03:00
Общество

В Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой

Оно пройдет 21 мая в 9:30 в корпусе вуза на улице Некрасова, дом 24
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
В Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой. Фото из личного архива Натальи ВершининойВ Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой. Фото из личного архива Натальи Вершининой
Изменить размер текста:

В Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе ПсковГУ, оно пройдет 21 мая в 9:30 в корпусе вуза на улице Некрасова, дом 24

Наталья Вершинина скончалась днём 18 мая на 69-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью. 15 ноября 2018 года преподаватель случайно упала с лестницы и попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы. Долгое время Наталья Вершинина находилась в отделении реанимации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился о выделении средств на лечение Натальи Вершининой из резервного фонда Псковской области. Была оказана помощь по транспортировке профессора в Псков.

На фоне травмы у Натальи Вершининой произошло обострение хронических заболеваний, в ходе лечения которых не выдержало сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представители предприятия «Титан-Полимер» ответили на 12 вопросов от псковичей
В Пскове завершился городской турнир по дворовому футболу
В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов
Более ста делегаций поучаствовали в международном гастрономическом форуме в Пскове
В Пскове пройдут молодежные мастер-классы «Поделись своим умением»
В Идрице идет ремонт дорожного полотна центральной улицы
Вероника Пугачева 14 лет из Псковского района нашлась в Тверской области
Жилой дом, бесхозные постройки и автомобиль горели в Псковской области
Эксперты ЦПК: губернатор Псковской области Михаил Ведерников — энергичный функционер
В Пскове пройдет областной этап международного футбольного фестиваля «Локобол-2019-РЖД»
Сотрудники ФСБ совместно с полицией проверяют информацию о минировании зданий в Псковской области
Михаил Ведерников предложил финалисту конкурса «Лидер года» работу в администрации Псковской области
На ремонт спортзалов Псковской области за 3 года выделено 166 миллионов рублей
В Великих Луках мужчину осудили за убийство своей сожительницы по неосторожности
Трое псковичей примут участие в ралли «Пушкинские Горы—2019»
В Великолукском районе на участке дороги Полибино — Ильино начался ремонт асфальтового покрытия
Губернатор Михаил Ведерников предложил присвоить Псковской области статус приоритетной для переселения соотечественников
Житель Пскова попадет на скамью подсудимых за попытку дачи взятки
Президент ответил на вопрос псковской журналистки на медиафоруме ОНФ
На стройплощадке Дновской школы № 50 начались работы по благоустройству территории
Директор завода «Титан-Полимер»: Наш завод не несет угрозы эстонской экологии
Для 90 процентов детей-сирот Псковской области нашли новые семьи
Чрезвычайный противопожарный режим в Псковской области отменен
Великолукская налоговая служба внесла в бюджет около 1,3 миллиардов рублей
Губернатор Псковской области: От успешности национальной политики зависит стабильность во всей стране
Стратегию укрепления межнациональных отношений обсудят на открывшемся в Пскове семинаре