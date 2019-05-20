СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-20T09:31:43+03:00

В Пскове на всех маршрутах городских автобусов можно оплатить проезд банковской картой Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове абсолютно на всех маршрутах городских автобусов теперь можно оплатить проезд с помощью банковской карты. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе ГППО Псковпассажиравтотранс, безналичную оплату проезда начали постепенно вводить с 12 апреля 2019 года.

Первыми протестировать оплату без наличных денег смогли пассажиры городского автобуса № 11. Далее к ним присоединились автобусы по маршрутам № 17 и № 25.С 13 мая безналичную оплату ввели также на маршрутах № 1, 2, 3. А с 20 мая 2019 года безналичную оплату окончательно ввели на всех без исключения маршрутах городских автобусов.

Представители предприятия также напомнили псковичам о необходимости предварительно заботится о положительном балансе на банковской карте перед поездкой на автобусе, а также следить за сроками действия карты.

ИСТОЧНИК KP.RU