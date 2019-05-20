В Великих Луках поймали укравшего фотоаппарат и ключи от автомобиля местного жителя

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-20T11:42:33+03:00

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В Великих Луках полицейские поймали местного ранее судимого 26-летнего жителя, укравшего из салона автомобиля фотоаппарат и ключи от другой машины. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кража произошла из автомобиля «ГАЗ», припаркованного на улице Пушкина.

Подозреваемый по данному делу вскоре был задержан полицией и уже сознался в содеянном. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления. Возбуждено уголовное дело.

Также в Великих Луках обокрали местного 35-летнего жителя, который сдавал в наем свою квартиру в доме по проспекту Октябрьскому. Спустя сутки после заключения сделки арендодатель пришел в квартиру к новому жильцу, дабы проверить, все ли его устраивает. Съемщика дома не оказалось, а вместе с ним исчезли телевизор, цифровая приставка, постельное белье с подушками и одеялами. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Подозреваемого разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU