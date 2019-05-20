СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-20T13:59:11+03:00

Более 1,7 тысячи человек станут гостями международной научной конференции в Пскове Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Она начнется 21 мая в Псковском государственном университете и продлится 3 дня

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В Псковском государственном университете пройдет трехдневная Международная научно-практическая конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие пройдет в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени и соберет более 1,7 тысячи человек из 25 регионов России.

Конференция начнется с делового завтрака с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальей Бочаровой. Торжественное открытие состоится в 12.00 21 мая.

В целом же конференция разбита на три блока: деловой, научный и молодежный. Студенты, преподаватели, ректоры учебных заведений, ученые станут участниками круглых столов, панельных дискуссий, выставок, стратегических сессий, мастер-классов, открытых лекций известных спикеров. Всего запланировано более 30 различных мероприятий.

КОНКРЕТНО

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU