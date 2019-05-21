2019-05-21T10:09:13+03:00
Политика

Иван Штылин обсудил злободневные вопросы с жителями Пустошкинского района

Встреча прошла в деревне Гультяи
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Иван Штылин обсудил злободневные вопросы с жителями Пустошкинского районаИван Штылин обсудил злободневные вопросы с жителями Пустошкинского районаФото: Дарья ХВАТКОВА
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Претендент на выдвижение на пост главы Пустошкинского района Иван Штылин встретился с жителями деревни Гультяи. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии "Единая Россия", в ходе двусторонней дискуссии поднимались наиболее злободневные и проблемные темы.

Больше всего жителей Гультяев заботят вопросы здравоохранения, состояния дорог, и недостаток кадров в социальной сфере. много говорили о судьбе сельского Дома культуры, который требует ремонта кровли и покупки нового современного оборудования.

- Школа и дом культуры - это центр жизни на селе, - подчеркнул Иван Штылин. - Мы, представители власти, должны в дальнейшем создать условия, чтобы жители посёлка имели качественную инфраструктуру, а ученики полюбили свою родину и после получения специальности вернулись и работали здесь. Необходимы новые рабочие места.

Следующая встреча с населением пройдет 21 мая в 16:00 в пустошкинском районном центре культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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