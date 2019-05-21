Великолукский сурдлимпиец завоевал золотую и две серебряные награды Чемпионата России по велосипедному спорту

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-21T10:15:08+03:00

иван Макаров завоевал золотую и две серебряные награды Чемпионата России по велосипедному спорту. Фото из личного архива спортсмена

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Великолукский сурдлимпиец Иван Макаров завоевал одну золотую и две серебряные медали на Чемпионате России по велосипедному спорту для глухих. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, первенство страны прошло с 17 по 20 мая в Самаре.

В Чемпионате России приняли участие сурдлимпийцы из шести регионов. Всего состоялись три гонки. В индивидуальном заезде с раздельным стартом представитель Псковской области проехал по автотрассе расстояние в 30 километров за 44 минуты и 21 секунду и показал второй результат. Еще одно «серебро» Иван Макаров взял уже в групповой гонке на 105 километров.

Сильнее всех Иван Макаров стал в критериуме, групповой кольцевой гонке. Отметим, что в этом виде программы на Сурдлимпиаде 2017 года в турецком городе Самсун он также завоевал первое место. Подготовкой чемпиона занимается Александр Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU