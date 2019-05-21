2019-05-21T10:15:08+03:00
Спорт

Великолукский сурдлимпиец завоевал золотую и две серебряные награды Чемпионата России по велосипедному спорту

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
иван Макаров завоевал золотую и две серебряные награды Чемпионата России по велосипедному спорту. Фото из личного архива спортсменаиван Макаров завоевал золотую и две серебряные награды Чемпионата России по велосипедному спорту. Фото из личного архива спортсмена
Изменить размер текста:

Великолукский сурдлимпиец Иван Макаров завоевал одну золотую и две серебряные медали на Чемпионате России по велосипедному спорту для глухих. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, первенство страны прошло с 17 по 20 мая в Самаре.

В Чемпионате России приняли участие сурдлимпийцы из шести регионов. Всего состоялись три гонки. В индивидуальном заезде с раздельным стартом представитель Псковской области проехал по автотрассе расстояние в 30 километров за 44 минуты и 21 секунду и показал второй результат. Еще одно «серебро» Иван Макаров взял уже в групповой гонке на 105 километров.

Сильнее всех Иван Макаров стал в критериуме, групповой кольцевой гонке. Отметим, что в этом виде программы на Сурдлимпиаде 2017 года в турецком городе Самсун он также завоевал первое место. Подготовкой чемпиона занимается Александр Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове планируют заменить автобусы городских маршрутов № 22 и №30 на более вместительные
Иван Штылин обсудил злободневные вопросы с жителями Пустошкинского района
Многодетная семья из Псковского района по распоряжению губернатора получит 500 тысяч рублей на строительство дома
В Пскове пройдет исторический праздник «Довмонт Псковский»
Более 1,7 тысячи человек станут гостями международной научной конференции в Пскове
В Великих Луках поймали укравшего фотоаппарат и ключи от автомобиля местного жителя
В Пскове на всех маршрутах городских автобусов можно оплатить проезд банковской картой
В Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой
Представители предприятия «Титан-Полимер» ответили на 12 вопросов от псковичей
В Пскове завершился городской турнир по дворовому футболу
В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов
Более ста делегаций поучаствовали в международном гастрономическом форуме в Пскове
В Пскове пройдут молодежные мастер-классы «Поделись своим умением»
В Идрице идет ремонт дорожного полотна центральной улицы