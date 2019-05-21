Участницы «Миссис Псков -2019» снялись в семейной фотосессии

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-21T16:33:27+03:00

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Участницы 10-го юбилейного конкурса красоты и таланта «Миссис Псков -2019» снялись в семейной фотосессии.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы конкурса, эта фотосессия оказалась самой теплой и душевной в этом сезоне.

Конкурсантки проекта фотографировались вместе со своими мужьями и детьми.

- Благодаря хорошей погоде карточки получились сочными и яркими. Бесспорно, эмоций фотографиям добавили юные модели, которые очень искренне переживали за своих мам и пытались сделать все, чтобы их мамочки были лучшими. Это дорогого стоит. Отдельная благодарность мужьям конурсанток, которые не только поддерживают их уже не первый месяц, но приняли участие в этом фотосете без колебаний и уговоров, - отметили организаторы.

КОНКРЕТНО

Финальное шоу конкурса «Миссис Псков-2019» пройдет в Пскове 24 мая в Большом концертном зале филармонии.

На нашем сайте идет голосование за лучшую участницу конкурса красоты и таланта по версии читателей «Комсомольской правды-Псков». До полудня 22 мая можно оставить свой голос за любую понравившуюся конкурсантку.

ИСТОЧНИК KP.RU