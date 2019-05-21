Участницы «Миссис Псков -2019» снялись в семейной фотосессии
Участницы 10-го юбилейного конкурса красоты и таланта «Миссис Псков -2019» снялись в семейной фотосессии.
Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы конкурса, эта фотосессия оказалась самой теплой и душевной в этом сезоне.
Конкурсантки проекта фотографировались вместе со своими мужьями и детьми.
- Благодаря хорошей погоде карточки получились сочными и яркими. Бесспорно, эмоций фотографиям добавили юные модели, которые очень искренне переживали за своих мам и пытались сделать все, чтобы их мамочки были лучшими. Это дорогого стоит. Отдельная благодарность мужьям конурсанток, которые не только поддерживают их уже не первый месяц, но приняли участие в этом фотосете без колебаний и уговоров, - отметили организаторы.
КОНКРЕТНО
Финальное шоу конкурса «Миссис Псков-2019» пройдет в Пскове 24 мая в Большом концертном зале филармонии.
На нашем сайте идет голосование за лучшую участницу конкурса красоты и таланта по версии читателей «Комсомольской правды-Псков». До полудня 22 мая можно оставить свой голос за любую понравившуюся конкурсантку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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