В голосовании на титул "Миссис КП-Псков" лидирует Марина Смажнова

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-21T16:30:23+03:00

Отдать голос за любую участницу конкурса можно до 22 мая

Изменить размер текста: A A

В голосовании на звание «Миссис КП-Псков», который проходит в рамках 10-го конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2019» лидирует Марина Смажнова. За нее проголосовали 170 читателей.

На втором месте Ирина Васильева, ей читатели «Комсомолки» отдали 93 голоса.

На втором месте Ирина ВасильеваФото: Татьяна РОДИНА

На третьей строчке Анастасия Михайлова с результатом в 53 голоса.

Окончательно победительницу нашего фотоконкурса мы выявим в полдень 22 мая, когда будет остановлено голосование на сайте.

Анастасия Михайлова на третьем месте.Фото: Татьяна РОДИНА

Лучшую «Миссис» наши читатели могут выбрать из 18 конкурсанток. Все они являются полуфиналистками конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2019». Финальное шоу конкурса пройдет в Пскове 24 мая в Большом концертном зале филармонии.

Организаторами мероприятия выступают продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».

КОНКРЕТНО

Проголосовать за понравившуюся участницу конкурса можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU