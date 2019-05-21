В голосовании на титул "Миссис КП-Псков" лидирует Марина Смажнова
В голосовании на звание «Миссис КП-Псков», который проходит в рамках 10-го конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2019» лидирует Марина Смажнова. За нее проголосовали 170 читателей.
На втором месте Ирина Васильева, ей читатели «Комсомолки» отдали 93 голоса.
На втором месте Ирина ВасильеваФото: Татьяна РОДИНА
На третьей строчке Анастасия Михайлова с результатом в 53 голоса.
Окончательно победительницу нашего фотоконкурса мы выявим в полдень 22 мая, когда будет остановлено голосование на сайте.
Анастасия Михайлова на третьем месте.Фото: Татьяна РОДИНА
Лучшую «Миссис» наши читатели могут выбрать из 18 конкурсанток. Все они являются полуфиналистками конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2019». Финальное шоу конкурса пройдет в Пскове 24 мая в Большом концертном зале филармонии.
Организаторами мероприятия выступают продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».
КОНКРЕТНО
Проголосовать за понравившуюся участницу конкурса можно ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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