Ралли «Пушкинские Горы-2019» поставит рекорд по количеству экипажей-участников

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-21T16:29:51+03:00

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Псковский этап Чемпионата России, ралли «Пушкинские Горы-2019», поставит рекорд по количеству гоночных экипажей, которые выйду на старт. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды — Псков» , побывавший на пресс-конференции с участием президента Федерации автоспорта Псковской области Олега Мыслевича, предыдущие три гонки этого сезона собрали меньшее количество экипажей.

- На ралли «Пушкинские Горы» заявки подали 44 экипажа, 39 из них сразятся за очки в зачёте Чемпионата России, - рассказал Олег Мыслевич. - По нашим участникам можно изучат географию России, здесь и Комсомольск-на-Амуре есть, и Москва. Однако в целом мы наблюдаем общее снижение количества участников ралли, так как в финансовом плане заниматься автоспортом стало намного сложнее.

Ралли «Пушкинские Горы – 2019» пройдёт 25 мая. В 9:30 на трассу с центральной площади Новоржева уйдёт первый экипаж. В 13:30 там же состоится торжественная церемония открытия соревнований. Финиш первого экипажа намечен на 19:15 в Новоржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU