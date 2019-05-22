Более 150 реконструкторов соберет 13-й исторический фестиваль «Исаборг» в Печорском районе

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-22T11:10:24+03:00

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В Печорском районе пройдет 13-й фестиваль раннесредневековой культуры Руси и ее ближайших соседей «Исаборг». Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе музея-заповедника «Изборск», в этом году участниками фестиваля станут около 150 реконструкторов.

Главный лагерь на городище для зрителей и гостей фестиваля откроется в 11:00.

Начнется фестиваль с кулинарного конкурса., который пройдет с 11:10 до 15:00. Далее по расписанию с 11:15 до 13:15 состоятся «сытные игры» и мастер-классы от ремесленников. А с 11:15 до 13:45 – турнир по стрельбе из лука и «Война на Знамя».

Сборы участников военной постановки начнутся в 13:45, а с 14:00 до 15:30 – военная программа на плато над Городищенским озером, которая включает в себя парад-представление участников фестиваля, показательное сражение «Битву дружин» и другие военные состязания. Исторический лагерь для гостей мероприятия закроется в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU