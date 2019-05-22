Организаторы ралли «Пушкинские Горы-2019» приглашают волонтеров

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-22T11:46:47+03:00

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Федерация автоспорта Псковской области приглашает совершеннолетних волонтеров на должность контроллеров-распорядителей на ралли «Пушкинские Горы-2019». Как передает корреспондент «Комсомольской Правды — Псков» с пресс-конференции с участием президента Федерации Олега Мыслевича, на мероприятие требуется дополнительно около 20 волонтеров.

Для волонтеров будет организован транспорт до места гонки и обратно. Выезд из Пскова намечен на 6:00 25 мая, а возвращение – примерно в 20:00. Дежурить необходимо весь день на отдельных участка трассы, также в обязанности входит информирование местных жителей об опасности выезда и выхода на трассу.

Желающие стать волонтерами могут записаться по телефону 75-33-70. Обязательное условие – возраст старше 18 лет. Предусмотрена денежная компенсация на суточное питание — 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU