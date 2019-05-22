Члены Комитета по культуре Государственной думы приедут в Псковскую область на двухдневное заседание

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-22T12:10:52+03:00

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Члены Комитета Государственной думы по культуре приедут в Псков на двухдневное выездное заседание. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области. Заседание пройдет 27 и 28 мая.

В первый день в 12.00, состоится круглый стол на тему «Роль культурно-познавательног отуризма в социальном и экономическом развитии регионов». Он пройдет в Научно-культурном центре им. А. С. Пушкина в в Пушкинских Горах. Участники круглого стола обсудят перспективы развития культурного туризма, сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия.

Также 27 мая в 15:00 состоится двусторонняя встреча членов комитета Госдумы с сотрудниками псковских музеев и других учреждений культуры Пушкиногорского района. Во второй день мероприятия в 12:30 в областном центра депутаты обсудят с представителями органов власти региона реализацию национального проекта «Культура», а также текущее состояние крупнейших объектов культурного наследия Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU