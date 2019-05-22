Дополнительный поезд запустят из Пскова в Печоры на время проведения Ганзейских дней
Дополнительный поезд , который свяжет Псков и Печоры, запустят на время международных Ганзейских дней. Об этом в своём «Инстаграме»
рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Из Пскова железнодорожный состав будет уходить в 9:00, из Печор - в 10:20. Время в пути – около 40 минут. Стоит добавить, что время прибытия и отправления — ориентировочное.
Также губернатор напомнил, что «Ласточка» до Печор в регулярном режиме будет ходить с 3 августа 2019 года.
Также по договоренности с РЖД в ближайшее время поезда «Санкт-Петербург - Псков» ждет визуальный апгрейд: на них появится псковская символика, а прием на работу жителей Псковской области на этом направлении будет приоритетным.
С 3 августа поезда будут следовать с продлением до/от станции Печоры по субботам и воскресеньям, в будние дни – до/от станции Псков. Такое решение связано с неоднократными просьбами пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU