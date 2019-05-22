Дополнительный поезд запустят из Пскова в Печоры на время проведения Ганзейских дней

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-22T14:39:39+03:00

Дополнительную «Ласточку» запустят из Пскова в Печоры на время Ганзейских дней Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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Дополнительный поезд , который свяжет Псков и Печоры, запустят на время международных Ганзейских дней. Об этом в своём «Инстаграме»

рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Из Пскова железнодорожный состав будет уходить в 9:00, из Печор - в 10:20. Время в пути – около 40 минут. Стоит добавить, что время прибытия и отправления — ориентировочное.

Также губернатор напомнил, что «Ласточка» до Печор в регулярном режиме будет ходить с 3 августа 2019 года.

Также по договоренности с РЖД в ближайшее время поезда «Санкт-Петербург - Псков» ждет визуальный апгрейд: на них появится псковская символика, а прием на работу жителей Псковской области на этом направлении будет приоритетным.

С 3 августа поезда будут следовать с продлением до/от станции Печоры по субботам и воскресеньям, в будние дни – до/от станции Псков. Такое решение связано с неоднократными просьбами пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU