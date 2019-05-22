2019-05-22T16:33:27+03:00
Общество

Более 16 тысяч детей из Псковской области отправятся в летние оздоровительные лагеря

Из них 5 тысяч — дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Более 16 тысяч детей из Псковской области отправятся в летние оздоровительные лагеряБолее 16 тысяч детей из Псковской области отправятся в летние оздоровительные лагеряФото: Евгения ГУСЕВА
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Летом текущего года в летних оздоровительных лагерях различных регионов отдохнут около 16 тысяч детей из Псковской области. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, из них 5 тысяч ребят — это дети,находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, и сироты.

Всего в 2019 году свои двери для отдыхающих откроют 175 лагерей Псковской области. Среди них 20 загородных, в том числе два палаточных и два саниторно-оздоровительных, открытых на базе санаториев, и 155 лагерей с дневным пребыванием.

К работе с детьми приступят более 3 тысяч человек, из них порядка 1,3 тысяч педагогов и около 350 студентов в качестве вожатых.

Также 200 детей, преуспевших в учебе и творчестве за последние три года, отправятся в лагеря за пределы нашего региона, в том числе на Черное море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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