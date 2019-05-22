СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-22T17:05:01+03:00

Презентацию экономического и инвестиционного потенциала Псковской области в Москве покажут в режиме онлайн Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Презентацию экономического и инвестиционного потенциала Псковской области в Москве покажут в режиме онлайн. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие пройдет в рамках Дней Псковской области в столице России.

С презентацией выступит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Игорь Девятко. Туристический потенциал региона представит вице-губернатор Нинель Салагаева. О перспективах развития и преимуществах для потенциальных инвесторов особой экономической зоны «Моглино» расскажет и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских.

Также гостям выставки-презентации продемонстрируют опыт создания региональных и межрегиональных кластеров. С докладом по этому вопросу выступит Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. Также в числе спикеров председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

ИСТОЧНИК KP.RU