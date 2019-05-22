2019-05-22T17:53:37+03:00
Звезды

Более 600 человек поучаствуют в празднике хорового пения в Пскове

Выступления хоров начнутся 24 мая в 15:00 в Городском культурном центре
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Более 600 человек поучаствуют в празднике хорового пения в Пскове. Фото: администрация города ПсковаБолее 600 человек поучаствуют в празднике хорового пения в Пскове. Фото: администрация города Пскова
Изменить размер текста:

Более 600 человек поучаствуют в празднике хорового пения в Пскове, который приурочен к Дню славянской письменности и культуры. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в Комитете культуры Псковской области, Псковская область является родиной хорового фестиваля.

Праздник посетят хоровые коллективы общеобразовательных и музыкальных школ города Пскова, Дома детского творчества, а также коллективы из других районных центров. Прозвучат духовные произведения от Свято-Тихвинской гимназии, а также академические сочинения, народные и детские песни. Каждый коллектив представит по две композиции, после чего объединенный хор споёт «Широка страна моя родная» и «Калинка». Вместе с Заслуженной артисткой России Натальей Александровой дети исполнят «Живи, мой Псков! Живи, моя Россия!».

По окончании праздника участникам вручат памятные дипломы и сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Презентацию экономического и инвестиционного потенциала Псковской области в Москве покажут в режиме онлайн
Более 16 тысяч детей из Псковской области отправятся в летние оздоровительные лагеря
Дополнительный поезд запустят из Пскова в Печоры на время проведения Ганзейских дней
Псковский гребец завоевал бронзу в составе сборной России на Чемпионате Европы
Члены Комитета по культуре Государственной думы приедут в Псковскую область на двухдневное заседание
Организаторы ралли «Пушкинские Горы-2019» приглашают волонтеров
Более 150 реконструкторов соберет 13-й исторический фестиваль «Исаборг» в Печорском районе
В Стругах Красных пройдет международный армейский конкурс «Десантный взвод-2019»
Заместитель министра науки назвала завершение реконструкции кампуса ПсковГУ «делом чести»
Ралли «Пушкинские Горы-2019» поставит рекорд по количеству экипажей-участников
В голосовании на титул "Миссис КП-Псков" лидирует Марина Смажнова
Участницы «Миссис Псков -2019» снялись в семейной фотосессии