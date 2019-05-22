СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-22T17:53:37+03:00

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Более 600 человек поучаствуют в празднике хорового пения в Пскове, который приурочен к Дню славянской письменности и культуры. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в Комитете культуры Псковской области, Псковская область является родиной хорового фестиваля.

Праздник посетят хоровые коллективы общеобразовательных и музыкальных школ города Пскова, Дома детского творчества, а также коллективы из других районных центров. Прозвучат духовные произведения от Свято-Тихвинской гимназии, а также академические сочинения, народные и детские песни. Каждый коллектив представит по две композиции, после чего объединенный хор споёт «Широка страна моя родная» и «Калинка». Вместе с Заслуженной артисткой России Натальей Александровой дети исполнят «Живи, мой Псков! Живи, моя Россия!».

По окончании праздника участникам вручат памятные дипломы и сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU