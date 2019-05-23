2019-05-23T08:11:18+03:00
Общество

Губернатор Псковской области откроет Дни региона в Москве

Жители Москвы смогут продегустировать продукты агропромышленных предприятий региона и услышать выступления псковских артистов
Василиса Алексеева
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Дни Псковской области в Москве пройдут 23 и 24 мая.Дни Псковской области в Москве пройдут 23 и 24 мая.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Москве 23 и 24 мая проходят Дни Псковской области. Программа насыщенная — от концертов и выставок до деловых встреч и круглых столов.

Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, откроет череду мероприятий большой программы возложение цветов к могиле Неизвестному солдату в Александровском саду. В церемонии примет участие губернатор Михаил Ведерников.

Затем состоится товарищеская встреча по боксу и самбо. В Москву специально для этого приехали именитые псковские спортсмены.

В парке «Красногвардейские пруды» откроют выставку фотографий с достопримечательностями Псковской области.

23 мая состоится открытие выставки-ярмарки продукции агропромышленных предприятий региона. Здесь все желающие смогут пообщаться с производителями, попробовать сыры, колбасы, напитки, выпечку.

Завершится день подписанием программы сотрудничества между администрацией Псковской области и правительством Москвы. Стороны договорились о взаимодействии в таких сферах, как наука, культура, экономика, торговля.

24 мая в Москве пройдет серия круглых столов и деловых встреч, состоится презентация инвестиционного потенциала региона. Завершится день гала-концертом псковских коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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