СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-23T10:10:38+03:00

Главный въезд в Пушкинские Горы приведут в порядок к Дням Пушкинской поэзии Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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Главный въезд в Пушкинские Горы приведут в порядок к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут с 6 по 9 июня. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремонт выполняется по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова.

С просьбой помочь в организации ремонта к главе региона обращался глава Пушкиногорского района Александр Баранов. Ремонтом дороги Пушкинские Горы — Локня занимается организация «Псковавтодор». Работы по обустройству въезда в поселок будут проведены на участке улицы Аэродромной протяженностью более 1 километра от улицы Новоржевской до Пушкиногорского шоссе.

На данный момент момент подрядчик выполняет устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. В дальнейшем планируется поверхностная обработка битумом с применением черного щебня и укрепление обочин песчано-гравийной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU