Юные пожарные из Псковской области стали призерами межрегиональных соревнований

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-23T11:53:29+03:00

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Юные пожарные из Псковской области вошли в число призеров межрегиональных соревнований «Юный пожарный» в Ленинградской области. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, псковичи завоевали золотую и и две серебряных награды первенства.

Во время состязаний участники из Псковской, Новгородской и Ленинградской области блеснули знаниями в области пожарной безопасности. Затем подростки прошли пожарную эстафету, а заключительным стал конкурс «Разведка пожара».

По итогам состязаний в возрастной группе 14–16 лет первое место заняла команда юных пожарных «Псков-1», второе место — команда «Псков-2», а третье место — команда «Пожарный патруль» из Ленинградской области.

В возрастной категории 10–13 лет команда из Псковской области «1-1-2» стала второй. Победили участники команды «Искра» из Ленинградской области. Замкнула тройку лидеров также команда «Искра» из Новгородской области.

Заключительным мероприятием встречи стала совместная посадка «Дерева дружбы».

ИСТОЧНИК KP.RU