Псковский боксер Артур Акавов поприветствовал участников товарищеских встреч по боксу и самбо в Москве

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-23T12:11:19+03:00

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Псковский боксер Артур Акавов выступил с приветственной речью на товарищеских встречах по боксу и самбо в Москве, которые проходят в рамках Дней Псковской области. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, наш регион на товарищеских встречах представляют шестнадцать спортсменов, из них девять боксеров и семь самбистов.

- Не может не радовать, когда проводят такие мероприятия, - признался почетный гость мероприятия Артур Акавов. - Спорт - это не только опыт и практика, но и великая сила по сплочению, новые друзья, новые знакомства.

Программа мероприятия включает в себя девять боев по боксу и семь поединков по самбо.

Наряду со спортивными мероприятиями в программу Дней Псковской области в Москве входят концерты, выставки, ярмарки, круглые столы и деловые встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU