2019-05-23T13:31:16+03:00
Политика

Иван Цецерский покинул пост главы города Пскова

Также он сложил с себя полномочия лидера Ганзейского движения
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Иван Цецерский покинул пост главы города ПсковаИван Цецерский покинул пост главы города ПсковаФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Глава города Пскова Иван Цецерский покинул пост главы города Пскова. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации областного центра, Иван Цецерский также сложил с себя полномочия лидера Ганзейского движения.

Решение о прекращении полномочий главы города было принято на внеочередной сессии Псковской городской Думы 23 мая. Депутаты проголосовали по данному вопросу. 22 народных избранника проголосовали «за», один проголосовал «против». При этом Иван Цецерский продолжит деятельность депутата и продолжит заседать в Псковской городской Думе.

Елена Полонская стала исполняющей обязанности главы Пскова.

В 2009 году Иван Цецерский был избран главой муниципального образования «Город Псков» - главой города Пскова. Всего на этот пост он избирался трижды, последний раз это произошло 28 сентября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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