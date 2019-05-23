2019-05-23T14:53:42+03:00
Политика

Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве — отличная возможность показать потенциал региона

Программа сотрудничества с правительством Москвы будет рассчитана на 5 лет
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Программа сотрудничества с правительством Москвы будет рассчитана на 5 летПрограмма сотрудничества с правительством Москвы будет рассчитана на 5 летФото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Губернатор Михаил Ведерников после церемонии открытия Дней Псковской области в Москве назвал мероприятие отличной возможностью представить потенциал региона в столице нашей страны. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников также назвал Дни Псковской области в Москве очень большим и важным мероприятием, которое подготовлено вместе с правительством Москвы. Также он отметил, что такого формата событие в столице проходит впервые.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал о предстоящем подписании программы сотрудничества с правительством Москвы, которое будет рассчитано на 5 лет. В документ войдут механизмы взаимодействия по направлениям, в том числе и в туристической отрасли. Глава региона уверен, что соглашение о сотрудничестве поможет привлечь больше гостей в Псковскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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