Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве — отличная возможность показать потенциал региона
Губернатор Михаил Ведерников после церемонии открытия Дней Псковской области в Москве назвал мероприятие отличной возможностью представить потенциал региона в столице нашей страны. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" сообщили в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников также назвал Дни Псковской области в Москве очень большим и важным мероприятием, которое подготовлено вместе с правительством Москвы. Также он отметил, что такого формата событие в столице проходит впервые.
Кроме того, Михаил Ведерников рассказал о предстоящем подписании программы сотрудничества с правительством Москвы, которое будет рассчитано на 5 лет. В документ войдут механизмы взаимодействия по направлениям, в том числе и в туристической отрасли. Глава региона уверен, что соглашение о сотрудничестве поможет привлечь больше гостей в Псковскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU