Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве — отличная возможность показать потенциал региона

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-23T14:53:42+03:00

Программа сотрудничества с правительством Москвы будет рассчитана на 5 лет Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Программа сотрудничества с правительством Москвы будет рассчитана на 5 лет

Изменить размер текста: A A

Губернатор Михаил Ведерников после церемонии открытия Дней Псковской области в Москве назвал мероприятие отличной возможностью представить потенциал региона в столице нашей страны. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников также назвал Дни Псковской области в Москве очень большим и важным мероприятием, которое подготовлено вместе с правительством Москвы. Также он отметил, что такого формата событие в столице проходит впервые.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал о предстоящем подписании программы сотрудничества с правительством Москвы, которое будет рассчитано на 5 лет. В документ войдут механизмы взаимодействия по направлениям, в том числе и в туристической отрасли. Глава региона уверен, что соглашение о сотрудничестве поможет привлечь больше гостей в Псковскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU