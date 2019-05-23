2019-05-23T15:07:41+03:00
Звезды

Москвичи оценят псковскую продукцию на тематической выставке-ярмарке производителей региона

Она пройдет на Нахимовском проспекте в течение двух дней, 23 и 24 мая
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Москвичи оценят «Псковские вкусы» на тематической выставке-ярмарке производителей регионаМосквичи оценят «Псковские вкусы» на тематической выставке-ярмарке производителей региона
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Москвичи оценят «Псковские вкусы» на тематических ярмарочных рядах, которые открылись на выставке производителей региона в столице России. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков», это мероприятие также выходит в программу Дней Псковской области в Москве.

Площадка объединила агропредприятия региона, фермеров и ремесленников. Москвичи и гости города могут побывать на ярмарке и продегустировать псковский мед, хлеб, сыры, колбасы, варенья и соленья, а еще прикупить все это к своему столу.

Одних только колбасных изделий псковичи привезли 6 тонн, 2 тонны зелени и картофеля, около 100 кг травяного чая.

Кроме того вместе с представителями агросектора на площадке представлены мастера, которые занимаются ковкой, резьбой по дереву, вышивкой, плетением. Все это время развлекают посетителей будут псковские исполнители и танцевальные коллективы, а также цирковые артисты

ИСТОЧНИК KP.RU

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