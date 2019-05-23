2019-05-23T15:38:24+03:00
Общество

Читатели «Комсомолки» выбрали самую красивую «Миссис Псков-2019»

За Марину Смажнову посетители сайта отдали 185 голосов
Василиса Алексеева
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"Миссис КП-Псков" Марина Смажнова в строительной фотосессии."Миссис КП-Псков" Марина Смажнова в строительной фотосессии.Фото: Татьяна РОДИНА
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В голосовании на звание «Миссис КП-Псков» прошло в рамках 10-го конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2019».

Самой красивой замужней псковичкой по версии читателей сайта "Комсомольской правды-Псков" стала Марина Смажнова. За нее проголосовали 185 человек.

На втором месте Ирина Васильева, ей читатели «Комсомолки» отдали 98 голосов.

Третью строчку в рейтинге заняла Анастасия Михайлова с результатом в 58 голосов.

«Миссис КП-Псков» наши читатели выбирали из 18 конкурсанток, которые являются полуфиналистками конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2019».

Финальное шоу конкурса пройдет в Пскове уже завтра, 24 мая, 19.00, в Большом концертном зале филармонии. Там наша редакция вручит Марине Смажновой подарок за победу в интернет-голосовании.

Организаторами мероприятия выступают продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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