Михаил Ведерников и Сергей Собянин подписали программу сотрудничества Псковской области и Москвы
Михаил Ведерников и Сергей Собянин поставили подписи под программой совместных действий в рамках соглашения о сотрудничестве Псковской области и Правительства Москвы. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эта встреча завершила насыщенную программу первого Дня псковской области в российской столице.
Программа закрепила соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Она включает в себя широкий список общих мероприятий в сфере образования, трудоустройства, торговли, здравоохранения, спорта, строительства, экологии, дорожного хозяйства.
Также программа подразумевает проведение совместных научных конференций, спортивных мероприятий, подготовку кадров, участие московского малого и среднего бизнеса на форумах Пскова.
ИСТОЧНИК KP.RU