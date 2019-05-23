СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-23T17:32:30+03:00

Михаил Ведерников и Сергей Собянин подписали программу сотрудничества Псковской области и Москвы

Это событие завершило первый из двух Дней псковской области в Москве

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Михаил Ведерников и Сергей Собянин поставили подписи под программой совместных действий в рамках соглашения о сотрудничестве Псковской области и Правительства Москвы. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эта встреча завершила насыщенную программу первого Дня псковской области в российской столице.

Программа закрепила соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Она включает в себя широкий список общих мероприятий в сфере образования, трудоустройства, торговли, здравоохранения, спорта, строительства, экологии, дорожного хозяйства.

Также программа подразумевает проведение совместных научных конференций, спортивных мероприятий, подготовку кадров, участие московского малого и среднего бизнеса на форумах Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU