СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-23T18:28:41+03:00

Три проекта в сфере культуры из Псковской области профинансируют из федерального бюджета Фото: Александр ГЛУЗ

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Три проекта в сфере культуры из Псковской области профинансируют из федерального бюджета. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, всего Министерство культуры Российской Федерации выделило больше 120 субсидий для реализации проектов, разработанных некоммерческими организациями со всей страны.

Псковская область презентована в списке тремя заявками. Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» получил средства на реализацию сразу двух проектов в сфере музыки: «Развитие хорового пения в Псковской области» и «Хоровой праздник в рамках Ганзейских дней Нового времени».

Общественное молодежное движение «Лига молодежи Псковской области» получит финансирование на претворение в жизнь выставочно-театрального проекта «Псков как зеркало истории православия в России».

ИСТОЧНИК KP.RU