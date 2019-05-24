Как взыскать алименты, расскажут в Пскове судебные приставы

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-24T09:30:19+03:00

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Какую сумму взыскали судебные приставы регионального ведомства в 2018 и в 2019 году в пользу детей, как приставы могут воздействовать на должников по алиментам, сколько нерадивых родителей подверглось уголовной ответственности за неуплату алиментов своим детям, на сколько эффективны меры принудительного воздействия.

На эти и другие вопросы о защите прав и законных интересов детей ответит руководитель УФССП России по Псковской области - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников и Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова .

Круглый стол состоится 30 мая в 10.00 в пресс-центре "Комсомольской правды -Псков" .

Кроме того, Сергей Колесников готов ответить на вопросы наших читателей на тему защиты прав и законных интересов детей, присланные в редакцию. Также у вас будет возможность задать вопросы главному судебному приставу региона по телефону во время круглого стола 30 мая с 10.30 до 11.00.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть вопросы, звоните в редакцию по телефону: 8 (8112) 57-39-97 с 10.00 до 17.00 в будние дни или присылайте на почту редакции info@pskovkp.ru. В теме письма укажите: "вопрос приставу" .

Вопросы мы принимаем до 29 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU