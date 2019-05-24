Михаил Ведерников назвал одно из главных событий Дней Псковской области в Москве
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал подписание 5-летней программы двустороннего сотрудничества региона и Правительства Москвы - одним из главных событий насыщенной программы Дней Псковской области в Москве. Об этом глава региона сообщил в своем Инстаграм-профиле.
«Усилиями Сергея Семеновича и его команды сегодня Москва - динамично развивающаяся мировая столица, которая охотно делится своим успешным опытом и наработками с регионами», - подчеркнул губернатор Псковской области.
По его словам, коллеги активно помогают представителям власти и региону в целом в решении транспортного вопроса, в сфере госзакупок, активно укрепляются и развиваются экономические, культурные и гуманитарные связи. Сотрудничество в этих сферах будет развиваться новыми, более энергичными темпами. Подписанная 23 мая программа о сотрудничестве будет этому всячески способствовать.
ИСТОЧНИК KP.RU