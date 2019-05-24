2019-05-24T11:24:07+03:00
Общество

Президент ТПП РФ готов продвигать Псковскую область за рубежом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 мая встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным
Василиса Алексеева
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Встреча прошла в рамках Дней Псковской области в Москве.Встреча прошла в рамках Дней Псковской области в Москве.
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Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» темой обсуждения стал вопрос взаимодействия, которое позволит оказать поддержку предпринимательству.

- Для нас Псковская область - один из самых важных регионов. Это колыбель нашей истории, регион, который граничит со странами Евросоюза и который в последнее время стал активно преобразовываться, - отметил Сергей Катырин и добавил, что для него важно, чтобы наш регион мог развиваться.

Президент ТПП РФ заверил, что для этого их объединение готово «включить все свои инструментарии» и через свои представительства за рубежом продвигать Псковскую область.

Глава региона высказал благодарность Сергею Катырину за поддержку в рамках организации Дней Псковской области в Москве.

- Торгово-промышленная палата - старейший институт, который защищает интересы бизнес-сообщества. Мы пригласили наши предприятия, чтобы выступить с презентацией и продемонстрировать возможности региона, - сказал Михаил Ведерников и добавил, что рассчитывает на долгое сотрудничество. Также он пригласил президента Торгово-промышленной палаты России в Псков на экономический форум, который пройдет в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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