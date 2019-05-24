Неисчерпаемый потенциал Псковской области отметил Сергей Катырин на деловой встрече с делегацией псковского региона

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-24T12:09:59+03:00

Регион интересен не только туристическим потенциалом, но и промышленным, считает президент ТПП РФ

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Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков», президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил на презентации инвестиционных возможностей Псковской области, которая проходит в Москве 24 мая, что у нашего региона неисчерпаемый потенциал.

В данный момент в здании Торгово-промышленной палаты России работает выставка предприятий Псковской области, проходят различные деловые встречи.

Обращаясь к участникам встречи президент ТПП РФ отметил, что у Псковской области огромный туристический потенциал, но это не значит, что это регион предназначен исключительно для отдыха. В Области работает немало крупных предприятий, создающих продукцию, в том числе, для космоса и оборонного комплекса страны.

-Со своей стороны мы готовы предоставить весь имеющийся инструментарий, чтобы помочь в развитии региона, - добавил Сергей Катырин.

ИСТОЧНИК KP.RU