В Москве оценили развитие промышленности в Псковской области

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-24T14:36:34+03:00

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-Динамика, которую показывает регион очень радует, - сказал заместитель министра Минпромторга России Алексей Беспрозванных на презентации экономического и инвестиционного потенциала Псковской области.

Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков", замминистра также рассказал, что индекс промышленного производства в прошлом году составил 101,4%, но в перовом квартале уже фиксируется рост до 102,3%.

-Это подтверждает, что комплекс мер, который реализует регион совместно с Минпромторгом работает. И мы эту динамику будем активно поддерживать, -сказал он.

Алексей Беспрозванных назвал электротехнический кластер Псковской области примером для других регионов и обратил внимание, что Псковская область активно включилась в реализацию национальных проектов в сфере экономики.

Выставка-презентация экономического и инвестиционного потенциала региона проходит в ТПП РФ в рамках Дней Псковской области в Москве. Свою продукцию на выставке представляют крупнейшие предприятия — ЗАО «ЗЭТО», ПЭМЗ, завод «Микрон» и компания «Полипласт».

ИСТОЧНИК KP.RU