Около 70 тысяч деревьев высадили в Псковской области

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-24T14:45:50+03:00

В течение месяца представители лесничеств и школьников озеленяли различные территории в Пскове и области

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В Псковской области высадили 67 тысяч саженцев сосны, ели, березы, лип, кленов, дубов, ив и рябин высадили в Псковской области.

Посадки прошли на площади 19 га, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона.

Озеленение прошло в рамках акции «Всероссийский День посадки леса». В нём участвовали 400 представителей лесничеств и школьников. Деревья высаживались в течение в течение месяца.

Помимо этого, возле Псковской инженерно-лингвистической гимназии ученики высадили более 20 елей, 4 боярышника и 5 шаровидных ив.

Также в рамках акции была проведена уборка лесов на площади 13 га от мусора, а на площади 1,5 га - от захламленности, состоялись и эколого-просветительские занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU