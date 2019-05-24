2019-05-24T15:24:32+03:00
Общество

Выпускники школ Псковской области получили поздравление и напутствия от Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников вдохновлял выпускников примерами успешных проектов в регионе и мире, где нужны не деньги, а интеллект
Василиса Алексеева
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Последний звонок в Пскове.Последний звонок в Пскове.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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- Сегодня вы стоите на пороге перемен, - отметил Михаил Ведерников. - У каждого из вас есть колоссальные возможности, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Их не ограничивает ничего, кроме вашей собственной силы воли, любопытства и амбиций. Современный мир предлагает максимально честные правила игры, чтобы занять в нем достойное место, не нужно быть наследником богатой фамилии, иметь доступ к природным ресурсам или обладать какими-то исключительными, выходящими за рамки, навыками.

В поздравлении говорится, что среди долларовых миллиардеров мира меньше половины опирались на капитал, который им оставили родители и, большинство успешных личностей сделали себя сами. В Псковской области тоже есть сотни примеров талантливых людей, которые проложили свой путь к успеху идеями, страстью и упорным трудом.

В пример губернатор привел разработанные в Псковской области системы «Лесохранитель», вейк-парки, уникальную компанию в сфере малой авиации, интеллектуальные фермы.

- Я от всей души желаю вам удачи на этом пути. С праздником! - подытожил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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