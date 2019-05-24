2019-05-24T15:20:46+03:00
Общество

Московские информационные технологии опробуют в Псковской области

На презентации "Умный город" в Москве псковичи узнали об информационных технологиях в ЖКХ, градостроительстве и транспорте
Василиса Алексеева
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Фото: informpskov.ruФото: informpskov.ru
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Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», в Пскове могут применить московские информационные технологии. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Дениса Матвеева.

В рамках Дней Псковской области в Москве состоялся круглый стол «Умный город». Делегация псковичей во главе с председателем регионального комитета по ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым разместилась в павильоне ВДНХ.

В павильоне ВДНХ представлены современные решения, которые применяются в «Умном городе». Псковичам показали работающие системы ЖКХ, градостроительства и транспортной системы, которые находящихся в пользовании Москвы.

Денис Матвеев сообщил , что пилотные проекты будут внедряться бесплатно благодаря подписанию губернатором Псковской области и мэром Москвы программы совместных действий в рамках ранее утвержденного соглашения между администрацией Псковской области и правительством Москвы.

Такими проектами станут «Активный гражданин», единый региональный портал системы государственных закупок, а также электронная библиотека для учителей.

Система «Умный город», реализуемая в России в рамках национального проекта «Цифровая экономика», начнёт работу в Пскове в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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