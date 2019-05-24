В Москве обсудили событийное добровольничество Псковской области

СЕГОДНЯ 18:55 2019-05-24T18:57:05+03:00

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В рамках Дней Псковской области в Москве состоялся круглый стол по теме «Событийное добровольчество как инструмент формирования и развития брендинга территорий». Как рассказали корреспонденту "Комсомольской Правды - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, он прошел в здании Правительства столицы

«В Псковской области в добровольческой деятельности участвуют 15 процентов взрослых людей. Самому младшему члену Команды 2018 — 14 лет, самому старшему 86 лет. Желание работать на добровольной основе и оказывать помощь декларируют 50 процентов опрошенных. Такой активности не было никогда, разве что в советское время», - рассказал Михаил Ведерников в своей приветственной речи.

По словам губернатора, в наше время молодые люди должны искать для себя те площадки и виды деятельности, которые будут им интересны. И задача власти на власти местах — создавать такие площадки для получения профессионального опыта, который пригодится молодежи в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU