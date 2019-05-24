Псковские творческие коллективы подарили москвичам гала-концерт

24 Май 21:55 2019-05-24T21:55:48+03:00

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Псковские творческие коллективы подарили москвичам торжественный гала-концерт. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков», мероприятие завершило насыщенную программу Дней Псковской области в столице России.

Театр русской песни и танца Надежды Бабкиной с распростертыми объятиями встретил музыкантов симфонического оркестра Псковской областной филармонии и ансамбль русских народных инструментов «Сказ», а также ансамбль классического танца «Щелкунчик» и театр танца «Русские узоры».

Михаил Ведерников также поднялся на цену и подвел итоги прошедших мероприятий и поблагодарил всех, кто помогал организовать и провести Дни Псковской области в Москве.

Кроме того, пришла поздравить земляков и популярная телеведущая Оксана Федорова, которая является уроженкой Псковской области. Она исполнила песню вместе с Дмитрием Галихиным и поблагодарила псковских артистов за блестящие выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU