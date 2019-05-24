2019-05-24T22:57:50+03:00
Экономика

Фермеры Псковской области получат торговую площадку в Москве

Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с мэром столицы Сергеем Собяниным
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Михаил Ведерников и Сергей Собянин договорились выделить для фермеров Псковской области торговую площадку в Москве. Фото: Ирина ПотаповаМихаил Ведерников и Сергей Собянин договорились выделить для фермеров Псковской области торговую площадку в Москве. Фото: Ирина Потапова
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и мэр столицы Сергей Собянин договорились выделить для фермеров Псковской области торговую площадку в Москве.

По словам Ведерникова, выставка продукции псковских сельхозпроизводителей вызвала большой интерес у жителей столицы.

«Был случай, когда мужчина вернулся и купил еще 20 банок тушенки. Сказал: «Мы с женой дошли домой, попробовали - очень вкусная». Бабушка купила пять буханок хлеба, потому что такой вкусный хлеб в Москве сложно найти за такие деньги», - рассказал глава региона.

Именно поэтому Михаил Ведерников обратился к мэру Москвы с просьбой предоставить площадку, на которой псковичи могли бы регулярно проводить ярмарки выходного дня.

23 и 24 мая в Пскове в рамках Дней Псковской области работала выставка-ярмарка аграрных предприятий, фермеров и мастеров. Псковские производители привезли колбасы, хлебобулочные изделия, сыры, травяные чаи, овощи и зелень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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