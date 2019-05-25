В Пскове титул "Миссис Псков 2019" получила Кристина Ларченко
Самой красивой и талантливой замужней псковичкой жюри 10-го юбилейного конкурса "Миссис Псков 2019" признали Кристину Ларченко, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".
Оценка жюри совпала с мнением зала - Кристина Ларченко стала обладательницей титула " Миссис зрительских симпатий" . За этот титул гости финального шоу голосовали непосредственно в процессе финала.
1-ой вице-миссис эксперты выбрали Анастасию Бутузову.
Анастасия БутузоваФото: Татьяна Родина
Титул 2-ая вице-миссис получила Галина Басанина.
Галина БасанинаФото: Татьяна Родина
Звание "Миссис Гран При" присвоили Татьяне Степановой.
Татьяна СтепановаФото: Татьяна Родина
В финале конкурса приняли участие 18 женщин в возрасте от 25 до 48 лет. Для участниц организаторы учредили 24 номинации и вручили в общей сложности почти 200 призов номинальной стоимостью в 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Конкурс красоты "Мисс Псков"»