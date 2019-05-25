2019-05-25T14:12:05+03:00
Звезды

В Пскове титул "Миссис Псков 2019" получила Кристина Ларченко

Финальное шоу прошло на сцене Большого концертного зала филармонии
Василиса Алексеева
Поделиться:
Кристина ЛарченкоКристина ЛарченкоФото: Татьяна Родина
Изменить размер текста:

Самой красивой и талантливой замужней псковичкой жюри 10-го юбилейного конкурса "Миссис Псков 2019" признали Кристину Ларченко, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

Оценка жюри совпала с мнением зала - Кристина Ларченко стала обладательницей титула " Миссис зрительских симпатий" . За этот титул гости финального шоу голосовали непосредственно в процессе финала.

1-ой вице-миссис эксперты выбрали Анастасию Бутузову.

Анастасия Бутузова Фото: Татьяна Родина

Анастасия БутузоваФото: Татьяна Родина

Титул 2-ая вице-миссис получила Галина Басанина.

Галина Басанина Фото: Татьяна Родина

Галина БасанинаФото: Татьяна Родина

Звание "Миссис Гран При" присвоили Татьяне Степановой.

Татьяна Степанова Фото: Татьяна Родина

Татьяна СтепановаФото: Татьяна Родина

В финале конкурса приняли участие 18 женщин в возрасте от 25 до 48 лет. Для участниц организаторы учредили 24 номинации и вручили в общей сложности почти 200 призов номинальной стоимостью в 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конкурс красоты "Мисс Псков"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами проведут проверку
Николай Тесля: Интерес к нашей продукции был неподдельным
Парламентарий: Псковскую область презентовать в Москве надо регулярно
Владимир Зубов: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области прошла успешно
Московских туроператоров удалось угостить пряниками из Изборска и псковскими сырами
Участница конкурса красоты и таланта "Миссис Псков 2019" на сцене отрезала волосы
В Пскове неизвестные выкинули десятки ртутьсодержащих ламп у дороги в жилом секторе
Фермеры Псковской области получат торговую площадку в Москве
Псковские творческие коллективы подарили москвичам гала-концерт
В Москве обсудили событийное добровольничество Псковской области
Бизнес заинтересован в развитии производств на территории Псковской области
Московские информационные технологии опробуют в Псковской области
Выпускники школ Псковской области получили поздравление и напутствия от Михаила Ведерникова
Около 70 тысяч деревьев высадили в Псковской области
В Москве оценили развитие промышленности в Псковской области
Инвесторы получили приглашение от Михаила Ведерникова на Ганзейский экономический форум
Неисчерпаемый потенциал Псковской области отметил Сергей Катырин на деловой встрече с делегацией псковского региона
Президент ТПП РФ готов продвигать Псковскую область за рубежом
Как взыскать алименты, расскажут в Пскове судебные приставы
Михаил Ведерников назвал одно из главных событий Дней Псковской области в Москве
Три проекта в сфере культуры из Псковской области профинансируют из федерального бюджета
Михаил Ведерников и Сергей Собянин подписали программу сотрудничества Псковской области и Москвы
Читатели «Комсомолки» выбрали самую красивую «Миссис Псков-2019»
Москвичи оценят псковскую продукцию на тематической выставке-ярмарке производителей региона