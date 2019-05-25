2019-05-25T14:51:51+03:00
Звезды

Участница конкурса красоты и таланта "Миссис Псков 2019" на сцене отрезала волосы

Псковичка пожертвовала свои волосы онкобольным
Василиса Алексеева
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Теперь у Анастасии Михайловой короткая стрижка.Теперь у Анастасии Михайловой короткая стрижка.Фото: Татьяна РОДИНА
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Анастасия Михайлова участница финального шоу "Миссис Псков 2019" обладательница длинных светлых волос, отстригла их прямо на сцене, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

На финальном шоу она представила номер самодеятельности, в котором исполнила хит украинской группы. Полной неожиданностью для жюри и гостей конкурса стала финальная точка этого номера, где очень худенькая девушка в черном одеянии и платке отстригает Анастасии косу.

Как пояснила со сцены Анастасия Михайлова , свои волосы она отстригла из солидарности с онкобольными и, жертвует их благотворительному фонду.

Как узнала "Комсомольская правда -Псков" , в России работает фонд, который принимает волосы, из которых затем изготавливают парики для онкобольных детей. Они получают их бесплатно.

Финальное шоу "Миссис Псков 2019" прошло вечером 24 мая на сцене БКЗ филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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