2019-05-25T15:12:41+03:00
Общество

Московских туроператоров удалось угостить пряниками из Изборска и псковскими сырами

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова назвала Москву стратегическим партнером
Василиса Алексеева
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Фото: informpskov.ruФото: informpskov.ru
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Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова назвала Москву стратегическим партнером, особенно для длинных многодневных туров, которые предлагает Псковская область.

Она также отметила подготовительную работу, которую провела областная администрация перед Днями Псковской области в Москве, которые прошли 23 и 24 мая.

- На улицах Москвы были яркие банеры, только фото на них уже должны были привлечь внимание к нашему туристическому потенциалу и жителей Москвы, и специалистов, - сказала она.

Также Светлана Баранова отметила работу ее коллег, которые представили яркие презентации об услугах и рассказала, что участников презентации удалось угостить псковскими вкусностями – на выставке работали «Изборский пряник» и ферма «Бебешкино».

- При пригласили всех на фестиваль «Сыр и пряник», который пройдёт у нас в июле, - сообщила собеседница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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