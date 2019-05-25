Владимир Зубов: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области прошла успешно
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", это заявил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов в интервью Псковскому агентству информации.
Президент псковской ТПП отметил, что в Торгово-промышленной палате России возможности региона были представлены успешно. В презентации приняли участие более 200 человек.
Он напомнил, что подобная презентация была в 2015 году и новая презентация прошла с и серьезными изменениями и хорошей активностью . Владимир Зубов отметил, что презентация привлекла внимание многих людней, а докладчикам задали много конкретных вопросов, которые более широко раскрыли инвестиционный потенциал региона.
- Интересовались и туристическим потенциалом, и деловыми кадрами, и возможностями увеличения экспорта Псковской области, привлечения туристов из других стран, Ганзейскими днями, - рассказал собеседник и подчеркнул, что бизнесмены высказывали заинтересованность в том, чтобы приехать в Псковскую область и лично проверить, «действительно ли у нас инвесторов носят на руках».
Делегация Псковской области представила москвичам туристический и инвестиционный потенциал региона, историю и традиции субъекта 23 и 24 мая в рамках Дней Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU