Владимир Зубов: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области прошла успешно

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-25T15:40:32+03:00

Бизнес-эксперт отметил, что презентация в этом году была более интересной, чем четыре года назад

Изменить размер текста: A A

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", это заявил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов в интервью Псковскому агентству информации.

Президент псковской ТПП отметил, что в Торгово-промышленной палате России возможности региона были представлены успешно. В презентации приняли участие более 200 человек.

Он напомнил, что подобная презентация была в 2015 году и новая презентация прошла с и серьезными изменениями и хорошей активностью . Владимир Зубов отметил, что презентация привлекла внимание многих людней, а докладчикам задали много конкретных вопросов, которые более широко раскрыли инвестиционный потенциал региона.

- Интересовались и туристическим потенциалом, и деловыми кадрами, и возможностями увеличения экспорта Псковской области, привлечения туристов из других стран, Ганзейскими днями, - рассказал собеседник и подчеркнул, что бизнесмены высказывали заинтересованность в том, чтобы приехать в Псковскую область и лично проверить, «действительно ли у нас инвесторов носят на руках».

Делегация Псковской области представила москвичам туристический и инвестиционный потенциал региона, историю и традиции субъекта 23 и 24 мая в рамках Дней Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU