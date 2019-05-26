Движение автотранспорта ограничат в центре Пскова с 10 утра

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-26T09:35:55+03:00

Движение в центре Пскова ограничат на несколько часов. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В связи с проведением Псковского Велопробега по улицам Пскова сегодня, 26 мая, с 10. 00 до 15.00 будет запрещено движение авто транспорта по улице Ленина на участке от ПсковГУ до Октябрьской площади, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе городской администрации.

Также в этот день с 13. 00 до 14. 00 будет запрещена стоянка автомобильного транспорта на Октябрьской площади, улице Советская, улице Леона Поземского, улице Чудская, улице Юбилейная, Рижскому проспекту, площади Ленина и улице Ленина.

В городской администрации приносят извинения за доставленные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

КОНКРЕТНО

Псковский велопарад пройдет сегодня. Участие в нем бесплатное.

Начало регистрации участников в 11.00.

Старт движения велоколонны в 13.00.

Финиш велоколонны в 14.00.

Место сбора: сквер ПсковГУ (пл.Ленина, 2)

ИСТОЧНИК KP.RU