С восьми часов утра можно проголосовать на выборах в семи районах Псковской области
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Избирательной комиссии Псковской области, Сегодня избиратели определяют будущих кандидатов от партии «Единая Россия» на должности глав шести районов и мандат депутат Псковской городской Думы по округу №13.
Счетные участки открылись в 8.00. Голосование проходит в Пскове, Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском районах.
Принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Выбрать своего кандидата жители области могут до 20.00. Для голосования надо взять с собой паспорт гражданина Российской Федерации. Регистрацию должна быть по месту жительства в пределах границ счетного участка.
Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.
ИСТОЧНИК KP.RU