Избирательные участки на дополнительных выборах закрылись в Великих Луках

26 Май 20:40 2019-05-26T20:42:11+03:00

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Избирательные участки в Великих Луках закрылись в 20.00.

На дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 явка избирателей по состоянию на 18 часов составила 12,16% — это значит, что свое избирательное право реализовали 585 человек, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в Избирательной комиссии Псковской области.

Голосование проходило на двух избирательных участках: №132 и №134. На один депутатский мандат претендовали 10 кандидатов.

Полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года. Согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU