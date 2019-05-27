2019-05-27T09:52:53+03:00
Происшествия

Житель Новосокольников отправится в тюрьму за кражу 70 тысяч рублей у пенсионера

За решеткой он проведет ближайшие 20 месяцев
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Житель Новосокольников отправится в тюрьму за кражу 70 тысяч рублей у пенсионераЖитель Новосокольников отправится в тюрьму за кражу 70 тысяч рублей у пенсионераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосокольническом районе суд вынес приговор местному жителю за кражу 70 тысяч рублей у 90-летнего пенсионера. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, осужденный не раз оказывался за решеткой за подобные преступления.

Кража произошла в начале текущего года. Осужденный находился у пенсионера в гостях. Под воздействием алкоголя у него возник злой умысел обокрасть потерпевшего. Воспользовавшись тем, что пенсионер отвлекся, мужчина украл у него около семидесяти тысяч рублей. Похищенные средства потратил на личные нужды. Пропажу денег потерпевший обнаружил не сразу. Полицейские быстро установили личность подозреваемого.

С учетом личности потерпевшего и других отягчающих обстоятельств, суд вынес приговор — год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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