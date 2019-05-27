2019-05-27T11:21:11+03:00
Общество

В Дно строительство новой школы подходит к концу

Школа откроет свои двери в День знаний 1 сентября
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Дно работы по строительству новой школы вышли на финишную прямую. Фото: АПОВ Дно работы по строительству новой школы вышли на финишную прямую. Фото: АПО
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В Дно работы по строительству новой школы вышли на финишную прямую. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, школа, как и планировалось, откроет для учеников свои двери в День знаний 1 сентября.

На данный момент идет внутренняя отделка в ряде кабинетов, чистовая отделка, а все системы инфраструктуры уже подключены. Также все еще идут работы по благоустройству стадиона и пришкольной территории. Также школа готовится к приему технологического оборудования и внутренних систем.

Новая школа в Дно, рассчитанная на 500 мест, строится в рамках государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Прежнее здание школы находилось в аварийном состоянии и было снесено.

Всего на строительство выделено 260 миллионов рублей. Еще 89 миллионов рублей направлено на покупку оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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