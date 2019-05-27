2019-05-27T13:47:39+03:00
Общество

В небе над Псковом состоится воздушный парад

Он будет приурочен к 75-летию Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В небе над Псковом состоится воздушный парадВ небе над Псковом состоится воздушный парадФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В псковском небе пройдет воздушный парад. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, парад будет приурочен к 75-летию Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, дислоцирующегося в Пскове.

Мероприятие начнётся в 10:00 с показа военной техники. Все желающие смогут увидеть наземную и авиационную технику, заглянуть в кабину самолета и вертолета. В 11:00 состоится построение личного состава полка, а также торжественный марш.

В торжественном параде примут участие около десяти типов самолётов. Мероприятие начнётся 1 июня в 11:45. Также зрители слив воды из трех самолетов, окрашенной в цвета российского флага. Завершится парад выстрелами ракет с самолета. Окончание мероприятия запланировано на 16:00.

В данный момент рассматривается возможность доставки гостей праздника от КПП воинской части к месту его проведения на специальных автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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