СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-27T16:31:21+03:00

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В селе Ямм Гдовского района не станут закрывать почтовое отделение. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе Почты России, служба понимает свою важность и роль в жизни людей, проживающих в отдаленных малонаселенных пунктах региона.

Информация о возможном закрытии отделения появилась 27 мая. Жители села обратились с просьбой не закрывать отделение, поскольку оно жизненно необходимо для жизни населенного пункта и семи других соседних деревень. В поддержку своих слов они составили петицию, под которой подписалось 40 жителей села, в ней также была озвучена просьба поднять зарплату работнику почтового отделения. Работник выполняет сразу и профессиональные функции и помимо этого ухаживает за самим зданием, моет пол, а в холодное время также отапливает его.

Петицию отправили начальнику Псковского почтамта Светлане Зиновьевой и генеральному директору Почты России Николаю Подгузову . Ответ не заставил себя долго ждать — в службе уверили, что почтовое отделение продолжит работу.

ИСТОЧНИК KP.RU