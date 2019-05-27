Музей-заповедник «Михайловское» может войти в Национальную программу детского туризма «Моя Россия»
Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» может войти в Национальную программу детского туризма «Моя Россия». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, этот вопрос был поднят на выездном заседании Комитета по культуре Государственной Думы РФ, которое проходит в Пушкинских Горах в 27 мая.
По мнению представителей сферы туризма, это повысит интерес подрастающего поколения к литературе и поможет насытить музей посетителями во внесезонное время.
Кроме того, по мнению экспертов, внесезонный туризм позитивно скажется и на загрузке гостиниц региона, которые с ноября по май бывают заполнены лишь на 10–12 процентов. По словам директора Пушкинского заповедника, стоит организовывать одно-, и двухнедельные обучающие туры для детей в это время года.
ИСТОЧНИК KP.RU