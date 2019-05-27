2019-05-27T18:13:04+03:00
Звезды

Музей-заповедник «Михайловское» может войти в Национальную программу детского туризма «Моя Россия»

Этот вопрос подняли на выездном заседании Комитета по культуре Государственной Думы РФ, которое проходит в Пушкинских Горах
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Музей-заповедник «Михайловское» может войти в Национальную программу детского туризма «Моя Россия»Музей-заповедник «Михайловское» может войти в Национальную программу детского туризма «Моя Россия»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» может войти в Национальную программу детского туризма «Моя Россия». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, этот вопрос был поднят на выездном заседании Комитета по культуре Государственной Думы РФ, которое проходит в Пушкинских Горах в 27 мая.

По мнению представителей сферы туризма, это повысит интерес подрастающего поколения к литературе и поможет насытить музей посетителями во внесезонное время.

Кроме того, по мнению экспертов, внесезонный туризм позитивно скажется и на загрузке гостиниц региона, которые с ноября по май бывают заполнены лишь на 10–12 процентов. По словам директора Пушкинского заповедника, стоит организовывать одно-, и двухнедельные обучающие туры для детей в это время года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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