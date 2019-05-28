Глава региона Михаил Ведерников поздравил пограничников с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-28T10:26:14+03:00

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Глава Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех работников пограничной службы с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте администрации Псковской области.

В частности, глава региона отметил, что главная особенность пограничной службы — это то, что она не знает мирного времени. Он также подчеркнул, что в рядах пограничников трудятся первоклассные профессионалы, известные стойкостью, находчивостью и преданностью Отечеству. Псковская область, пое го словам - это один из важнейших государственных форпостов, имеет особое значение в этой миссии.

Михаил Ведерников также пожелал сил, здоровья, благополучия и успехов в непростой работе на благо России и ее граждан.

КОНКРЕТНО

День пограничных войск или День пограничника установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года.

ИСТОЧНИК KP.RU